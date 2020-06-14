Kenan İmirzalıoğlu'ndan 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal'a 54 bin liralık tatil jesti

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın üzerine titriyor. Yazın genellikle tekne tatili yapan çiftten İmirzalıoğlu, eşinin teknede rahat edemeyeceğini düşünerek diğer planını harekete geçirdi. İmirzalıoğlu eşi için Marmaris Selimiye’de bir otelin iki odasını kapattı. Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan İmirzalıoğlu, 54 bin TL’yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı.

SİNEM’E ÖZEL YEMEKLER



Eşinin organik beslenmesini isteyen İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi. Öte yandan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da eşine 150 bin TL’lik saat alarak jest yapmıştı.

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