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  3. Özcan Deniz'in 'Kadınlar Günü' paylaşımı tepki çekti

Özcan Deniz'in 'Kadınlar Günü' paylaşımı tepki çekti

Özcan Deniz'in 'Kadınlar Günü' paylaşımı tepki çekti

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Deniz'in paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimlerden pek çok paylaşım geldi. Kadınlara özel bu günde ünlüler, sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz idi. Ancak Deniz, sosyal medyadan yaptığı 8 Mart paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

TEPKİ ÇEKTİ

İşte oyuncunun tepki çeken o paylaşımı: "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."


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