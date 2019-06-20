Özcan Deniz boşanma davası açtı! Feyza Aktan'dan sürpriz mesaj

Özcan Deniz, 2016’dan beri birlikte olduğu, gerçek adı ‘Fatıma’ olan Fatıma Deniz (Feyza Aktan) ile 8 Mart 2018’de evlenmişti.. 30 Nisan 2018’de Kuzey adında bir oğulları olan Feyza-Özcan Deniz çiftinden mahkemeye başvuran Özcan Deniz oldu. Özcan Deniz’in, 1 yaşındaki oğlu Kuzey’in velayetini de istediği öğrenildi.

FEYZA AKTAN'TAN ŞAŞIRTAN MESAJ

Öte yandan boşanma haberlerinin ardından Feyza Aktan'ın instagram hesabından paylaştığı mesaj herkesi şaşırttı. Feyza Aktan şöyle yazdı: Hayat arkadaşım.. Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin.. Yerim hep başının üzeri oldu ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin..



İŞTE AYRILIK SÖYLENTİLERİ BAŞLATAN O MESAJ

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı Babalar Günü mesajı da ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Deniz, Babalar Günü'nde oğlu Kuzey'le yer aldıkları bir kareyi; "Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü'm kutlu oldu... " notuyla paylaştı.