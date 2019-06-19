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  3. Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan boşanıyor mu?

Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan boşanıyor mu?

Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan boşanıyor mu"

Geçtiğimiz yıl evlenen Feyza Aktan ve Özcan Deniz son zamanlarda boşanacakları iddialarıyla gündemde... Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı Babalar Günü mesajı da bu iddiaları güçlendirdi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz sene Deniz'in Zekeriyaköy'deki villasında sade bir törenle dünyaevine girmişti.  Ünlü çift son zamanlarda boşanacakları iddialarıyla gündemde.

Mayıs 2018'de oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çiftten kötü haber geldi! Ünlü şarkıcının  Babalar Günü'nde Instagram hesabından yaptığı paylaşım boşanma iddialarını güçlendirdi. 

Özcan Deniz, Babalar Günü'nde oğlu Kuzey'le yer aldıkları bir kareyi; "Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü'm kutlu oldu... " notuyla paylaştı. 

(Habertürk) 

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