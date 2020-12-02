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  • Oyuncu Esra Sönmezer eğitim sırasında attan düştü!
02 Aralık 2020 Çarşamba 11:29 | Son Güncelleme:

Oyuncu Esra Sönmezer eğitim sırasında attan düştü!

Oyuncu Esra Sönmezer eğitim sırasında attan düştü!

Oyuncu Esra Sönmezer, rol aldığı tarihi dizisi için binicilik eğitimi almaya başladı. Ancak oyuncu, eğitim sırasında attan düştü. Sönmezer, "Kazayı ucuz atlattım ve çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Esra Sönmezer, dijital bir platformda yayınlanacak tarihi dizi ‘Kutay’ için sete çıktı. Dizide 'Aybike' karakterini canlandıran oyuncu, rolü gereği kılıç kullanma ve at binme eğitimleri aldı.

Dört yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Sönmezer, “Kılıç eğitimleri çok zevkliydi. Zaten profesyonel dövüşçü olduğum için hiç zorlanmadım" diye konuştu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; binicilik dersleriyle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Fakat at binmek tahminimden çok daha zormuş. Bir ara attan düştüm. Çok şükür yara almadan kurtuldum” dedi.

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