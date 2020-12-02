Oyuncu Esra Sönmezer eğitim sırasında attan düştü!

Esra Sönmezer, dijital bir platformda yayınlanacak tarihi dizi ‘Kutay’ için sete çıktı. Dizide 'Aybike' karakterini canlandıran oyuncu, rolü gereği kılıç kullanma ve at binme eğitimleri aldı.

Dört yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Sönmezer, “Kılıç eğitimleri çok zevkliydi. Zaten profesyonel dövüşçü olduğum için hiç zorlanmadım" diye konuştu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; binicilik dersleriyle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Fakat at binmek tahminimden çok daha zormuş. Bir ara attan düştüm. Çok şükür yara almadan kurtuldum” dedi.