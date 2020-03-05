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  3. Ömür Gedik'in koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!

Ömür Gedik'in koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!

Ömür Gedik'in koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!

Her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başaran sunucu ve şarkıcı Ömür Gedik, cep telefonunu koronavirüsden arındırmak isterken bozdu. Gedik, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinin diline düştü.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan koronavirüs herkesin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle sosyal medyada bu virüsle ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, bu videolardan birinde, virüsün cep telefonu yüzeyinde uzun bir süre canlı kalabildiği bilgisine yer verildi.

TELEFONUNU YIKADI!

Bu videoyu izleyen Ömür Gedik, kendisini garantiye alabilmek adına telefonunu yıkadı ve doğal olarak da telefon bozuldu. Virüs korkusundan dolayı başına gelen bu olayı sosyal medya hesabından paylaşınca da alay konusu haline geldi.

Gedik kendisine yöneltilen bu yorumların ardından yeni paylaşımlarda bulundu ve “Telefon yıkamamla dalga geçenler koronavirüs gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?” yazdı.


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