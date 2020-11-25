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  • Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den 'Sen Bir Aysın' buluşması
25 Kasım 2020 Çarşamba 22:29 | Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den 'Sen Bir Aysın' buluşması

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den 'Sen Bir Aysın' buluşması

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl, son günlerde artan kadına şiddete dikkat çekmek için kolları sıvadı.

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl birlikte ‘Sen Bir Aysın’ türküsünü seslendirdi. Kadınların gördüğü şiddete ve kadın haklarına dikkat çekmek için stüdyoya giren ikilinin kaydı yaklaşık iki saatte tamamlandı. Türkünün yanı sıra kendi yazdığı ve ‘Kadınlarımız Sebebimiz’ adını verdiği şiirini seslendiren Oktay Kaynarca, gizli kalmış yeteneğini de gözler önüne serdi. 

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