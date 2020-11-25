Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den 'Sen Bir Aysın' buluşması

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl birlikte ‘Sen Bir Aysın’ türküsünü seslendirdi. Kadınların gördüğü şiddete ve kadın haklarına dikkat çekmek için stüdyoya giren ikilinin kaydı yaklaşık iki saatte tamamlandı. Türkünün yanı sıra kendi yazdığı ve ‘Kadınlarımız Sebebimiz’ adını verdiği şiirini seslendiren Oktay Kaynarca, gizli kalmış yeteneğini de gözler önüne serdi.

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