Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın kadına şiddete duyarsız kalmadı!

Atv ekranlarında yer alan fenomen dizi Kuruluş Osman dizisinde Aksaçlı karakterine hayat veren Cüneyt Arkın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yine farkını ortaya koydu.

Son paylaşımında Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve eşi Betül Arkın birlikte yer aldıkları kareyi sevenlerine sundu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne duyarsız kalmayan oyuncu paylaşımına "Kadına Şiddete Hayır" notunu düştü. İşte o fotoğraf...

83 yaşındaki usta oyuncunun bu pozuna çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

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