İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'den sürpriz buluşma! İbo Show için bir araya geldiler

İbrahim Tatlıses silahlı saldırıya uğradıktan 9 sene sonra yeniden başladığı İbo Show programında birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Tatlıses'in bu haftaki konuğu sürpriz bir isim oldu. İbo Show'un yeni bölümünde Tatlıses, sevenlerinin karşısına Mehmet Ali Erbil ile çıkacak.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk olacak. Evinde tedavisine devam eden şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

Çok yakın bir zamanda da Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil babası ile ilgili paylaşımda bulunarak, ünlü şovmen hakkında sevenlerini bilgilendirmişti. Sezin Erbil'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düşmüştü:

Ve işte her şeyim. Çok Soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali