Nilüfer koronavirüs nedeniyle Bodrum'a kaçtı

Sanatçı Nilüfer yakın zamanda aldığı ünlü tatil beldesi Bodrum’daki evine çekildi. Bodrum’un bu zamanlardaki sessiz ve sakinliğini sevdiğini söyleyen Nilüfer, tatil beldesinden bir karesini ‘Cennete kaçtım’ notuyla paylaştı. Sanatçının fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.