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25 Kasım 2020 Çarşamba 22:19 | Son Güncelleme:

Nilüfer koronavirüs nedeniyle Bodrum'a kaçtı

Nilüfer koronavirüs nedeniyle Bodrum'a kaçtı

Türk Pop Müziği'nin ünlü isimlerinden Nilüfer, koronavirüs salgını nedeniyle vakaların artış göstermesiyle çareyi İstanbul'u terk etmekte buldu.

Sanatçı Nilüfer yakın zamanda aldığı ünlü tatil beldesi Bodrum’daki evine çekildi. Bodrum’un bu zamanlardaki sessiz ve sakinliğini sevdiğini söyleyen Nilüfer, tatil beldesinden bir karesini ‘Cennete kaçtım’ notuyla paylaştı. Sanatçının fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 

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