Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in ayrılık nedeni belli oldu

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin çiftinden hayranlarını üzen haber geldi. Evlecenkleri beklenen çift, yollarını ayırdı. Tanrısevsin, Koç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırarak iddiaları da doğrulamış oldu.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

2. Sayfa'nın haberine göre; Ailelerin evlilik baskısı, çiftin ayrılığının fitilini ilk ateşleyen olay oldu. İlişkisi için İstanbul dışından gelen projeleri de reddeden Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi sonlandırdı.