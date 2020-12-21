Öğretmen dizisinden sonra İlker Kaleli'den karizmatik dönüş

BBC için çekilen The Serpent adlı yapımda konuk oyuncu olarak yer almış olan İlker Kaleli, kısa bir süre sonra Öğretmen dizisiyle ekranlarda yerini almıştı. İlker Kaleli'nin başarılı oyunculuğu diziyi ekranda tutamadı. Fox TV düşük reyting getiren



Öğretmen dizisinin fişini çekti. Dizinin final yapmasının ardından İlker Kaleli sessizliğe gömüldü. Öğretmen dizisinde hayat verdiği Akif karakteri ile beğeni toplayan İlker Kaleli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sessizliğini bozdu. Kaleli, paylaşımıyla hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sanatçı Güntaç Özdemir ile birlikte piyanoda Rus besteci ve piyanist Sergei Rachmaninoff’un eserini çalan İlker Kaleli, takipçilerinden tam not aldı. Kaleli'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.