Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın paylaşımı yürek burktu

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"ÇİÇEĞİM BU DEFA YAVRUSUYLA AÇIYOR"

Instagram hesabının hikaye kısmından camının kenarına koyduğu çiçeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuyla açıyor" notunu yazdı.