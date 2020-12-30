O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Gündoğdu kimdir, hamile mi?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konukları arasında yer alan isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Gündoğdu kimdir, hamile mi? gibi soruların yanıtları da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İtalya-Milan’da top koşturan futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye millî takımında oynamaktadır. Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

Çalhanoğlu Leverkusen formasıyla 2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı. 11 Mart 2012'de sözleşmesi 2016'ya kadar uzatıldı. O sezon 12 lig maçında forma şansı buldu. Play-out maçları oynayan takım 3. Lig'e düştü.

2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. 5 gün sonra kariyerinin ilk DFB-Pokal maçında yeni takımı Hamburger SV karşısında oynadı ve rakiplerini 4-2 elerlerken, bir asist yaptı. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

Hamburg SV

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Bir hafta sonra Schalke 04 ile oynanan Bundesliga 1. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı. 31 Ağustos 2013'te Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha kaydetti.

Bayer 04 Leverkusen

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde takımının Kopenhag karşısında 4-0 kazandığı maçta kaydetmiştir.[1]Oyun zekası ve frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çekmiştir. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nu FIFA’ya şikayet etmiş FIFA’nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştır.

AC Milan

2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Çalhanoğlu , 2016 yılında Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.

Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Grup maçlarının hepsinde sahaya ilk 11'de çıkarken 1 gol kaydetti. 2. Tur elemelerinde Fransa karşısında da forma giydi ancak rakiplerine elenip turnuvaya veda ettiler.

13 Ağustos 2013'te U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez forma giydikten sonra 31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılmıştır.

Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu. Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında bir tanesi frikikten olmak üzere iki gol atmıştır. Daha sonra Çek Cumhuriyeti ile oynanan 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bir gol atmış bu da a millî takım seviyesinde resmi maçlarda attığı ilk gol olmuştur. Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında frikikten gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Dünya Kupası Elemeleri 2. maçında penaltıdan 1 gol ve bir tane de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu a millî takım formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştır

SİNEM GÜNDOĞDU KİMDİR, HAMİLE Mİ?

Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu yakında doğacak bebeklerinin cinsiyetini geçtiğimiz günlerde bir partiyle açıkladı. Patlattıkları balondan mavi konfetilerin çıkmasıyla bir oğulları olacaklarını duyurdular. Hakan Çalhanoğlu kızları Liya’yı kucaklarına alarak verdikleri pozun altına şöyle not düştü:

“Bugün küçük prensesime, prens kardeş geleceğini öğrendik.”





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