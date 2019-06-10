10 Haziran 2019 Pazartesi 09:11 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:11
Nusret dronla et uçurdu
Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, yine yaptığı bir hareketle gündeme damgasını vurdu. Hayatını kaleme alacak yazar arayan sosyal medya fenomeni, güneş gözlükleriyle spor yaptığı fotoğrafı ve dronla et uçurmasıyla konuşuluyor.
Cannes Film Festivali'nde dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü alan Nusret Gökçe yine gündemde. Ünlü şef 3 konuyla konuşuluyor.
ABD'li bir yayınevi Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin hayatını kitap yapmak istedi.
Bunun için yüksek bir ücret önerdi. Nusret teklifi kabul etti. Hayat hikayesini kaleme alacak bir yazar aradığını da duyurdu.
Sosyal medyadan "Kitabını ben yazayım" diye rekor sayıda teklif geldi.
Instagram'da 22 milyon 200 bin takipçisi olan Nusret'in siyah gözlüklerle spor yaptığı fotoğrafını Instagram'da çok konuşuldu.
Nusret bir de ve dronla et uçurup mangal yaptığı görüntüleri Instagram'dan paylaşınca gündeme oturdu.