Nusret dronla et uçurdu

Cannes Film Festivali'nde dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü alan Nusret Gökçe yine gündemde. Ünlü şef 3 konuyla konuşuluyor.

ABD'li bir yayınevi Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin hayatını kitap yapmak istedi.

Bunun için yüksek bir ücret önerdi. Nusret teklifi kabul etti. Hayat hikayesini kaleme alacak bir yazar aradığını da duyurdu.

Sosyal medyadan "Kitabını ben yazayım" diye rekor sayıda teklif geldi.

Instagram'da 22 milyon 200 bin takipçisi olan Nusret'in siyah gözlüklerle spor yaptığı fotoğrafını Instagram'da çok konuşuldu.

Nusret bir de ve dronla et uçurup mangal yaptığı görüntüleri Instagram'dan paylaşınca gündeme oturdu.