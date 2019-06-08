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08 Haziran 2019 Cumartesi 12:24 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:47

Nusret şirketinin değerini açıkladı

Nusret şirketinin değerini açıkladı

Nusret Gökçe, şirketinin değerini açıkladı

Restoran zincirlerini genişletmeye devam eden Nusret şirketi hakkında konuştu. Şampiyonlar Ligi dönüşü uçakta Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Nusret, hedefinde Los Angeles olduğunu söyledi.

"10 YIL ÖNCE 400 DOLARA ÇALIŞIYORDUM"

Nusret “10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” diye konuştu. 

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