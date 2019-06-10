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10 Haziran 2019 Pazartesi 01:22 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 01:26

Nuri Alço, baba olmak istiyor

Nuri Alço, baba olmak istiyor

Türk Sineması'nın ünlü oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evleniyor. Alço evlendikten sonra bir an önce baba olmak istiyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.

HİÇ ÇOCUĞU YOK

68 yaşındaki oyuncu Nuri Alço ilk eşinden 1988'de boşandığından beri bir daha evlenmedi. Yeşilçam'ın efsane isminin hiç çocuğu yok.

"EVLİLİK BENİ DÜŞÜNDÜRÜYOR" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Nuri Alço, "Şu an için aramızda problem yok ama yıllar sonra çıkabilir. Bu sebeple evlilik beni düşündürüyor." demişti.

(Sabah)

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