Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ı diline doladı! 'Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?'

YouTube’da çektiği makyaj videoları ile şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, yaptığı son paylaşımla Twitter’da TT oldu. İstanbul’da doğup büyüyen, 29 yaşındaki fenomenin mutfakta omlet yaparken “Şimdi ‘sunny side up’ yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Unuttum! Kırılmış yumurta mı diyorlar?” demesi dalga konusu oldu.

NURGÜL YEŞİLÇAY TİYE ALDI

Nurgül Yeşilçay da, “Bugün size ‘French toast’ yapacağım. Ayy yoksa siz fakirler buna yumurtalı ekmek mi diyorsunuz?” diyerek Duygu Özaslan’ı ti’ye aldı.

İşte Duygu Özaslan'a gelen tepkiler:

-Türk olduğu belli olacak diye ödü kopmuş!

-Ah Duygu, İngilizce konuşunca daha mı havalı oldun?

-Sadece Türkçe mi, yumurta kırmayı da bilmiyor.

-Annen sen küçükken “Kızım sunny side up ister misin?” der miydi, merak ettim.

-Duygu, bir aylığına Amerika’ya dil kursuna gidip Türkçeyi unutanlar grubundan.