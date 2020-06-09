Murat Dalkılıç'la evlenmeye hazırlanan Hande Erçel düğün öncesi kârlı çıktı!

Ünlü bir giyim markası, ilkbahar-yaz sezonu için başarılı oyuncu Hande Erçel’i marka yüzü yapmıştı. Erçel’in tanıttığı ürünlerin bir kısmı, kısa süre içinde tükenerek modaseverleri heyecanlandırdı. Güzel oyuncu, bu anlaşmadan yaklaşık 800 bin lira almıştı.