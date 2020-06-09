09 Haziran 2020 Salı 15:48 | Son Güncelleme:
Murat Dalkılıç'la evlenmeye hazırlanan Hande Erçel düğün öncesi kârlı çıktı!
Sen Çal Kapımı ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Hande Erçel, marka yüzü olduğu ürünlerin kısa süre içerisinde tükenmesiyle Murat Dalkılıç ile evlilik öncesi büyük kazanç sağladı.
Ünlü bir giyim markası, ilkbahar-yaz sezonu için başarılı oyuncu Hande Erçel’i marka yüzü yapmıştı. Erçel’in tanıttığı ürünlerin bir kısmı, kısa süre içinde tükenerek modaseverleri heyecanlandırdı. Güzel oyuncu, bu anlaşmadan yaklaşık 800 bin lira almıştı.