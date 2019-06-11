11 Haziran 2019 Salı 15:07 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:15
Murat Boz ile Aslı Enver evleniyor
Daha önce bir ayrılık yaşayıp daha sonra barışan Murat Boz ile Aslı Enver evlilik sinyali verdi.
2 ay önce nikâh defterine imza atan Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos’ta eğlenceli bir kır düğünü yaptı. Düğüne katılanlar arasında Aslı Enver ile Murat Boz da var.
Yaz tatilinin keyifli geçtiğini söyleyen çift, “En güzel yaz tatilimiz, çünkü plan yapmıyoruz. Kafa nereye, biz oraya. En az iki ay iş düşünmek istemiyoruz” dedi.
Sevgililer, “Sizin düğün planınız var mı?” sorusunu da “İnşallah yakında olacak” diye yanıtladı.