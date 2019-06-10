10 Haziran 2019 Pazartesi 16:34 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:34
Murat Boz: Arabamızı vale kardeşlerimizin üzerine yapacağız!
Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver ile birlikte Zorlu Center çıkışı bir valeye 30 TL'lik park ücreti yerine 200 TL vermişti. Para üstünü daha sonra almaya geleceğini söyleyerek şaşırtan Murat Boz'dan konuyla ilgili ikinci bir açıklama geldi
Murat Boz, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Şaşırttığımız, adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alıverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var" ifadelerini kullanmıştı.
Gün içinde ikinci kez açıklama yapan Boz, "Son karar olarak arabamızı adeta şoka soktuğumuz, şaşırttığımız, yok artık dedirttiğimiz, soğuk duş aldırttığımız vale kardeşlerimizin üzerine yapmaya karar verdik. Ruhsatımızla birlikte olay yerine gidiyoruz. Hayırlısı olsun." sözleriyle kendisini eleştirenleri ti'ye aldı.