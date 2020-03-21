Muhterem Nur'un vasiyeti neydi? Yürekleri dağlayan o vasiyet yerine getirildi!

3 Mart 2013’te hayatını kaybeden Arabesk Müziğinin babası Müslüm Gürses’in eşi, şarkıcı- oyuncu Muhterem Nur (Akbaş) bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Muhterem Nur dün İstinye Devlet Hastanesi’nde vefat etti.

Muhterem Nur hayatını kaybetti!

MUHTEREM NUR’UN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Muhterem Nur dün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine çok sevdiği Müslüm Gürses’in üzerine defnedildi. Cenazeye Müslüm Gürses’in hayranları ve aile üyeleri dahil 20 kişi katıldı.



Polis memurları, corona virüs salgını nedeniyle herkesi 1 metre mesafesine uyması için sık sık uyardı. Müslüm Gürses’in yapımcısı Muhteşem Candan, “Muhterem Nur, ortak mezar taşına birlikte fotoğraflarının konulmasını istemişti” diye konuştu.