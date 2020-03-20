Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah hayatını kaybetti. Nur, son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca Muhterem Nur'un cenazesinde 'yakın mesafede durmayın' uyarısı yapıldı.
Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
EŞİNE KAVUŞTU
Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde “Yakın mesafe durmayın” uyarısı yapıldı.
Muhterem Nur'un naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı’nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.
MUHTEREM NUR KİMDİR?
Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu. Ona olga adını verdiler. Yugoslav hükümetinin müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler. Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'deİstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. İlköğrenimini Eyüp 36. İlkokulunda yapar.
Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı. Günde 1 lira alıyordu bu çalışması karşılığında. Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı.. Derken onu bütün Türkiye'ye tanıtacak olan Üç Arkadaş filminde başrol üstlendi.
Memduh Ün'ün yönettiği 1958 tarihli artık klasikleşmiş bu filmde Fikret Hakan,Semih Sezerli, Salih Tozan gibi dönemin yıldızlarıyla birlikte rol aldı. Filmde kör bir genç kızı canlandıran Muhterem Nur, bebeksi güzelliği ve naif rol yeteneğiyle bir anda sinema tutkunlarının kalbinde yer etti. Sonra da kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Bu arada etrafında da epey geniş bir hayran kitlesi oluştu. ... Ve hatırı sayılır bir para kazanıyordu... Ve bir o kadar da korkusuzca harcıyordu kazandıklarını... Bir çok sanatçının düştüğü yanlışa düşmüştü o da...Bu durumun hep böyle süreceğini sanıyordu. Ama öyle olmadı... Sıkıntılı günler yaşadığı dönemde bu durumu "Bütün paramı gece hayatında asalaklarla harcamışım" diye dile getirecekti Muhterem Nur... Para musluğunun hep açık kalacağını sanan Muhterem Nur, yanıldığını anlamıştı.. Biraz geç de olsa... Simit alacak parası bile olmadığı bir bayram günü hissettiklerini şöyle anlatmıştı Muhterem Nur: "Bir bayram günü, herkes bayram yaparken, ben bir simit bile alamayacak kadar parasızdım. 1972 yılıydı.
Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesine karşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı.
1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967'de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışanMuhterem Nur, Tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.
ÖDÜLLERİ
4. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1972, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kara Gün
17. İstanbul Film Festivali, 1998, Onur Ödülü
3.İpekyolu Film Festivali, 2008, Onur Ödülü
FİLMOGRAFİSİ
Bir Akıllı Bir Deli 2002
Yuva - 1990
Kuşlu Çorap - 1988
Küskünüm - 1986
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - 1985
İkizler - 1985
Sev Yeter - 1984
Son Akın - 1982
Zeytin Gözlüm - 1980
Denizin Kanı - 1978
Ayyaş - 1974
Eski Kurtlar - 1974
Bacım - 1974
Kaderim - 1973
Şehvet Kurbanı - 1972
Gecekondu Rüzgarı - 1972
Kara Gün - 1971
Öksüz Gülnaz - 1970
Sevenler Ölmez - 1970
Babaların Günahı - 1970
Yanık Kezban - 1970
Dağlar Kızı Reyhan - 1969
Kanlı Gelinlik - 1969
Yiğit Anadolu'dan Çıkar - 1969
Şen Ola Düğün Şen Ola - 1969
İki Günahsız Kız - 1969
Ana Mezarı - 1969
Yılın Kadını Değil - 1969
Bana Derler Fosforlu - 1969
Eşkiya Kanı (Hakimo) - 1968
Kara Gözlüm Efkarlanma - 1968
Kabadayı - 1968
Urfa İstanbul - 1968
Kanunsuz Toprak - 1967
Ali'yi Gördüm Ali'yi - 1967
Ecelin Geldi Yavrum - 1967
Erkek Adam Sözünde Durur - 1967
Nemli Dudaklar - 1967
Sevda - 1967
Kocadağlı - 1967
Garipler Sokağı - 1967
Zalimler - 1966
İçimdeki Alev - 1966
Yiğit Yaralı Olur - 1966
Veysel Karani - 1965
Yaralı Kartal - 1965
Ekmek Kavgası - 1965
Şeker Hafiye - 1965
Hazreti Eyüb'ün Sabrı - 1965
Dağ Çiçeği - 1965
Çapkınlar Kralı - 1965
Erkekler Ağlamaz - 1964
Fabrikanın Gülü - 1964
Koçero - 1964
Isdırap Çocukları - 1964
Paylaşılmayan Sevgili - 1964
Hayat Kavgası - 1964
Yüz Karası - 1964
Manyaklar Köşkü - 1964
Kaldırımlar Üstünde - 1964
Nem Alacak Felek Benim - 1964
Altın Kelepçe - 1964
Anne / Çok Gördü Felek - 1964
Baba Hasreti - 1964
Güzel Kadınlar Çetesi + 1964
Günah Bende mi - 1964
Son Karar - 1964
Beni Osman Öldürdü - 1963
Çapraz Delikanlı - 1963
Kezban - 1963
Ali Derler Adıma - 1963
Yaralı Ceylan - 1963
Bir Öpücük Ver Bana - 1963
Can Pazarı - 1963
Ölüme Çeyrek Var - 1963
Nişan Yüzüğü - 1963
Kızlar Büyüdü - 1963
Ayşecik Fakir Prenses - 1963
Yolcu - 1963
Çifte Kumrular - 1962
Ağlama Sevgilim - 1962
Aşk Bekliyor - 1962
Belki Bir Sabah Geleceksin - 1962
Beş Kardeştiler - 1962
Derdimden Anlayan Yok - 1962
Çiğdem - 1962
Genç Osman - 1962
Gurbet Yolcuları - 1962
Meteliksiz Aşıklar - 1962
Kader Yollarımızı Ayırıyor - 1962
Kayıp Kız Ayla - 1962
Kelle Koltukta - 1962
Köyün Güzeli - 1962
Mağrur Kadın - 1962
İki Yetime - 1961
Yavru Kuş - 1961
Bitmeyen Mücadele - 1961
Biz İnsan Değil miyiz - 1961
Çılgın Aşk - 1961
Derbeder / Kırık Aşk - 1961
Gönlüm Yaralı - 1961
İnleyen Dağlar - 1961
Kadın Asla Unutmaz - 1961
Yaman Gazeteci - 1961
Ölüm Film Çekiyor - 1961
Sabırtaşı - 1961
Seni Benden Alamazlar - 1961
Yedi Günlük Aşk - 1961
Unutamadığım Kadın - 1961
Külkedisi - 1961
Hancı - 1961
Yeşil Kurbağalar - 1960
Ayşecik - 1960
Ayşem Kınalı Gelin - 1960
Can Mustafa - 1960
Mahallenin Sevgilisi - 1960
Meryem - 1960
Şeytan Kız - 1960
Talihsiz Yavru - 1960
Yak Bir Sigara - 1960
Ateşten Damla - 1960
Ben Bir Günahsızım - 1959
Ben Kahpe Değilim - 1959
Kaderim Böyle İmiş - 1959
Son Yolcu - 1959
Üç Kızın Hikayesi - 1959
Aşk Rüyası - 1959
Aşkın Acıları - 1959
Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer - 1959
Aşık Garip / Köy Güzeli - 1958
Ayşe'nin Çilesi - 1958
Çoban Kızı - 1958
Funda - 1958
Acı Sevda - 1958
Üç Arkadaş - 1958
Gelin Ayşem - 1957
Ceylan Emine - 1957
Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma - 1957
Ham Meyva - 1957
Yavrularımın Katili - 1957
Yetim Ömer - 1957
Annemin Gözyaşları - 1957
Köy Canavarı - 1956
Piç / Kahpe Dünya - 1956
Sazlı Damın Kahpesi - 1956
Yetimler Ahı - 1956
Bırakın Yaşayalım - 1956
Zeynep'ın İntikamı - 1956
Kaybolan Gençlik - 1955
Hayatımı Mahveden Kadın - 1955
Izdırap Şarkısı - 1955
Karacaoğlan - 1955
Günahkar Baba - 1955
Kara Sevda - 1955
Yetim Yavrular - 1955
Canlı Karagöz / Mihriban Sultan - 1954
Nasreddin Hoca - 1954
Ölüme Giden Yol - 1954
Son Şarkı - 1954
Bu Nasıl Aşk - 1953
Cinci Hoca - 1953
Kara Davut - 1953
Kezban - 1953
Sarı Zeybek - 1953
Boş Beşik - 1952
İstanbul Havası / Arşak Sulukule'de - 1952
Sabahsız Geceler - 1952
Söz Müdafaanındır - 1952
Yıldızlar Revüsü - 1952
Kore'de Türk Kahramanları - 1951
Beni Mahvettiler - 1951
GÖREV ALDIĞI YAPIMLAR
Son Akın, 1982, Oyuncu
Kara Gün, 1971, Oyuncu
Sevenler Ölmez, 1970, Oyuncu
Bana Derler Fosforlu , 1969, Oyuncu
Anne / Çok Gördü Felek, 1964, Oyuncu
Beni Osman Öldürdü, 1963, Oyuncu
Bitmeyen Mücadele, 1961, Oyuncu
Ayşecik, 1960, Oyuncu
Üç Arkadaş, 1958, Oyuncu
Yetim Ömer, 1957, Oyuncu
Günahkar Baba, 1955, Oyuncu