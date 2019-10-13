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  3. Müge Boz karnı burnunda maça gitti, tezahürat yapmaktan yerinde duramadı!

Müge Boz karnı burnunda maça gitti, tezahürat yapmaktan yerinde duramadı!

Müge Boz karnı burnunda maça gitti, tezahürat yapmaktan yerinde duramadı!

İlk bebeğini kucağına almasına sayılı günler kalan oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in basket maçını izlemeye gitti. Heyecandan yerinde duramayan oyuncu, karnı burnunda tezahürat yaptı.

Geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da dünyaevine giren oyuncu Müge Boz, şimdilerde hamileliğinde altıncı ayını bitirmek üzere. Boz, dün akşam ise eşinin basketbol maçını izlemeye gitti.

YERİNDE DURAMADI

Sarı mini elbisesiyle karnı burnunda olan Müge Boz, yerinde duramadı ve tribünde eşine destek verdi. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da, "Her saniyesi inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sevgili GS taraftarları, ne kadar güzeldiniz öyle bugün. Tam performans, bir saniye bile susmadan desteklediniz.Spor salonlarında işte böyle bol taraftarlı maçlar olunca tadından yenmiyor. Ben de yerimde duramadım sayenizde. Her maça böyle destek diyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum!" notunu düştü.

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