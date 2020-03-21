Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı?
Mucize Doktor dizisinin yıldızı Hayal Köseoğlu, geçen yılın son aylarında meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çiftin 2 ay önce ayrıldığı iddia edilmiş, ancak ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğrafla haberleri yalanlamıştı.
AŞK TAMAMEN BİTTİ Mİ?
İddialara göre Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin aşkı uzun sürmedi. Çift, 5 aylık ilişkilerine nokta koydu. İkili, birbirlerini takibi de bıraktı.
BÖYLE YALANLADI
Çıkan haberlerden kısa bir süre sonra Hayal Köseoğlu, sevgilisi ile fotoğrafını paylaşıp 'ayrılık yok' mesajı verdi.