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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı?

Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı?

Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı"

Mucize Doktor dizisinin yıldızı Hayal Köseoğlu, geçen yılın son aylarında meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin 2 ay önce ayrıldığı iddia edilmiş, ancak ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğrafla haberleri yalanlamıştı.

AŞK TAMAMEN BİTTİ Mİ?

İddialara göre Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin aşkı uzun sürmedi. Çift, 5 aylık ilişkilerine nokta koydu. İkili, birbirlerini takibi de bıraktı.

BÖYLE YALANLADI

Çıkan haberlerden kısa bir süre sonra Hayal Köseoğlu, sevgilisi ile fotoğrafını paylaşıp 'ayrılık yok' mesajı verdi.


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