Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı?

Çiftin 2 ay önce ayrıldığı iddia edilmiş, ancak ikili Instagram'da paylaştıkları fotoğrafla haberleri yalanlamıştı.

AŞK TAMAMEN BİTTİ Mİ?

İddialara göre Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin aşkı uzun sürmedi. Çift, 5 aylık ilişkilerine nokta koydu. İkili, birbirlerini takibi de bıraktı.

BÖYLE YALANLADI

Çıkan haberlerden kısa bir süre sonra Hayal Köseoğlu, sevgilisi ile fotoğrafını paylaşıp 'ayrılık yok' mesajı verdi.