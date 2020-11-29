Mucize Doktor'un Ezo'su Ezgi Asaroğlu oldu! Fenomen dizide Ali Vefa'nın komşusunu canlandıracak

Tamer Ölmez'in Ali Vefa karakteri ile başrolünde olduğu Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Perşembe akşamları ilgi ile takip edilen dizide bir süredir Ezo karakteri için isim arayışı vardı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen Ezo karakteri için Ezgi Asaroğlu ile anlaşıldığı ortaya çıktı. Genç oyuncu dizide Ali Vefa'nın komşusu olarak yer alacak.

MF Yapım imzalı Mucize Doktor'un kadrosunda birbirinde ünlü isimler bulunuyor. Taner Ölmez’in başrolünde olduğu dizinin kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan gibi oyuncular yer alıyor.

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