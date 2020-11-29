Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayalini açıkladı!

Ebru Şallı eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars'ı geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma hastalığından dolayı kaybetmiş ve akabinde çok zor günler geçirmişti.



Nişantaşı'nda görüntülenen Şallı, Ponçik olarak adlandırdığı oğlunun en büyük hayalini hayata geçirmek istediğini açıkladı. Kendisinin ve Pars'ın hayvanları çok sevdiğini dile getiren eski model, hayvan projesi için hazırlıklara başladığını belirtti.

PONÇİK DE ÇOK İSTİYORDU



Oğlunun hayali için barınak projesi çalışmalarına başlayan Ebru Şallı şu ifadeleri kullandı:

Hayvanları ben çok seviyordum, ben çok sevdiğim için Ponçik'te çok sevdi. dolayısıyla onlar beni buluyor zaten, evde kedi besliyorum, ponçik de çok istiyordu, bunu, kesin yapacağım

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