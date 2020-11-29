  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
  • Haberler
  • Magazin
  • Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'dan aşk dolu pazar pozu!
29 Kasım 2020 Pazar 22:32 | Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'dan aşk dolu pazar pozu!

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'dan aşk dolu pazar pozu!

Barbaros dizisinde Oruç Reis rolü ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan sevenlerine yeni poz. Neslişah'ın "My Best sundays" notunu düştüğü gönderisine sevenlerinden beğeni yağdı.

TRT 1'in yeni dizisi Barbaros'ta Oruç Reis karakterine hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar takipçilerine kayıtsız kalmıyor ve paylaşım yapmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "My Best sundays" notunu düştüğü pozu binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...

Önceki röportajlarında yeni projesi için heyecanlı olduğunu belirten Engin Altan Düzyatan dizisi Barbaros için şu ifadeleri kullanmıştı:

Herkesin beklediği bir proje. Projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Çok meşakkatli ve uzun çalışılması gereken bir iş

Ocak ayında TRT 1 kanalında ekranlara gelmesi planlanan Barbaros dizisinin başrol kadrosunda Engin Altan Düzyatan'ın yanında Ulaş Tuna Astepe de bulunuyor. Ünlü ikili, dizi için bir araya gelmiş ve birlikte ilk fotoğraflarını paylaşmışlardı. 

Mucize Doktor'un Ezo'su Ezgi Asaroğlu oldu! Fenomen dizide Ali Vefa'nın komşusunu canlandıracak

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni yıldızı Hande Soral ve eşi İsmail Demirci'den olay açıklamalar

Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayalini açıkladı!
<p>Fransa'da tepkilere neden olan, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güve

Fransa'da sokaklar savaş yeri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.