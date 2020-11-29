29 Kasım 2020 Pazar 22:32 | Son Güncelleme:
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'dan aşk dolu pazar pozu!
Barbaros dizisinde Oruç Reis rolü ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan sevenlerine yeni poz. Neslişah'ın "My Best sundays" notunu düştüğü gönderisine sevenlerinden beğeni yağdı.
TRT 1'in yeni dizisi Barbaros'ta Oruç Reis karakterine hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar takipçilerine kayıtsız kalmıyor ve paylaşım yapmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "My Best sundays" notunu düştüğü pozu binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...
Önceki röportajlarında yeni projesi için heyecanlı olduğunu belirten Engin Altan Düzyatan dizisi Barbaros için şu ifadeleri kullanmıştı:
Herkesin beklediği bir proje. Projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Çok meşakkatli ve uzun çalışılması gereken bir iş
Ocak ayında TRT 1 kanalında ekranlara gelmesi planlanan Barbaros dizisinin başrol kadrosunda Engin Altan Düzyatan'ın yanında Ulaş Tuna Astepe de bulunuyor. Ünlü ikili, dizi için bir araya gelmiş ve birlikte ilk fotoğraflarını paylaşmışlardı.