Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'dan aşk dolu pazar pozu!

TRT 1'in yeni dizisi Barbaros'ta Oruç Reis karakterine hayat verecek olan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar takipçilerine kayıtsız kalmıyor ve paylaşım yapmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "My Best sundays" notunu düştüğü pozu binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...



Önceki röportajlarında yeni projesi için heyecanlı olduğunu belirten Engin Altan Düzyatan dizisi Barbaros için şu ifadeleri kullanmıştı:

Herkesin beklediği bir proje. Projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Çok meşakkatli ve uzun çalışılması gereken bir iş

Ocak ayında TRT 1 kanalında ekranlara gelmesi planlanan Barbaros dizisinin başrol kadrosunda Engin Altan Düzyatan'ın yanında Ulaş Tuna Astepe de bulunuyor. Ünlü ikili, dizi için bir araya gelmiş ve birlikte ilk fotoğraflarını paylaşmışlardı.

Mucize Doktor'un Ezo'su Ezgi Asaroğlu oldu! Fenomen dizide Ali Vefa'nın komşusunu canlandıracak

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni yıldızı Hande Soral ve eşi İsmail Demirci'den olay açıklamalar

Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayalini açıkladı!