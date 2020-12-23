Model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düştü! Feci şekilde can verdi

21 yaşındaki manken ve makyaj sanatçısı Madalyn Davis, arkadaşları ile güzel vakit geçirmek için Avustralya'ya tatile gitti. Avusturalya gezisinde her anını ölümsüzleştirmek isteyen genç modelin selfie isteği canından etti. Selfie çekilmek için çitlere tırmanan Madalyn Davis düşerek hayatını kaybetti.



Nottinghamshire Live raporlarına göre, olayla ilgili soruşturma, Avustralya'nın yanı sıra İngiltere'de de yapıldı. Genç modelin kanında yüksek oranda alkol ve uyuşturucu çıktı. Madalny Davis'in çitlerden düşmesine alkol ve uyuşturucunun da neden olabileceği belirtildi.

8 kişilik gurubun güneşin boğuşunu izlemek için çitlerin oraya gitmeye karar verdiği ancak öncesinde eğlendikleri partide alkol ve uyuşturucu tükettikleri öğrenildi. Pazartesi günü yapılan duruşmada tanıklar, grubun siteye girmek için bir çitin üzerinden tırmandığını ve ardından uçurumun kenarından aşağı doğru yürümeye devam ettiğini söyledi.