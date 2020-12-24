Moda dünyasının acı kaybı! Stella Tennant evinde ölü bulundu

90'lı yıllarda dünyaca ünlü markaların tanıtımları için podyumlarda tozu dumana karan çok satan dergilerin kapakları için poz veren Stella Tennant hayatını kaybetti. Ünlü modelin hayatını kaybetmesinin ardından moda dünyası yasa boğuldu.



Stella Tennant, evinde ölü olarak bulunurken dünyaca ünlü modelin ailesi bir açıklamada bulundu. 22 Aralık'ta hayatını kaybettiği öğrenilen Stella Tennant hakkında ailesi 'Stella harika bir kadındı ve hepimiz için esin kaynağıydı. Çok özlenecek' ifadelerini kullandı.

Polis, ünlü modelin ölüm nedeni belirlemek için çalışmalarda bulunurken yapılan soruşturmanın ardından şüpheli bir durum olmadığını açıkladı.

STELLA TENNANT KİMDİR?

Stella Tennant, 1970 yılında İskoçya'da dünyaya geldi.1993 yılında Vogue dergisinin İngiltere edisyonu için verdiği pozla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Daha sonra da ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev aldı. 1999 yılında David Lasnet ile evlenen Tennant, kısa bir süre önce kocasından ayrılmıştı. Tennant, bu evlilikten dört çocuk sahibi olmuştu.

1998 yılında ilk hamileliğinde mesleğine veda eden Stella Tennant daha sonra tekrar podyumlara döndü.