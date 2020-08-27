Mike Tyson, Begüm Birgören ve Ali Atay'ın da rol alacağı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık sahne için 3 milyon TL istedi

Ali Atay ile Begüm Birgören’in başrollerinde yer aldığı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Mike Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, Tyson’ın menajeriyle görüşmelerin olumlu gittiğini açıkladı.

Gülşen ve Edis güçlerini birleştirerek 'Nirvana'ya ulaştılar

YKS'ye giren Reynmen üniversite sınavlarını kazanamadı! Bu sefer kaybetti

Aşk101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Kemal'i Kaan Urgancıoğlu'ndan yeni dizi! Ünlü oyuncular 'Rekabet'te başrol oynayacaklar

Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!