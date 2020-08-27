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  3. Mike Tyson, Begüm Birgören ve Ali Atay'ın da rol alacağı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık sahne için 3 milyon TL istedi
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:01 | Son Güncelleme:

Mike Tyson, Begüm Birgören ve Ali Atay'ın da rol alacağı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık sahne için 3 milyon TL istedi

Mike Tyson, Begüm Birgören ve Ali Atay'ın da rol alacağı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık sahne için 3 milyon TL istedi

Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü.

Ali Atay ile Begüm Birgören’in başrollerinde yer aldığı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Mike Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti. 

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, Tyson’ın menajeriyle görüşmelerin olumlu gittiğini açıkladı.

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