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  3. Aşk101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Kemal'i Kaan Urgancıoğlu'ndan yeni dizi! Ünlü oyuncular 'Rekabet'te başrol oynayacaklar
27 Ağustos 2020 Perşembe 18:25 | Son Güncelleme:

Aşk101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Kemal'i Kaan Urgancıoğlu'ndan yeni dizi! Ünlü oyuncular 'Rekabet'te başrol oynayacaklar

Aşk101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Kemal'i Kaan Urgancıoğlu'ndan yeni dizi! Ünlü oyuncular 'Rekabet'te başrol oynayacaklar

‘Aşk101' dizisinin ikilisi Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu, dijital platformdan ulusal bir kanala geçiş yapıyor. İki oyuncu ‘Rekabet' dizisinde başrol oynayacak.

Ay Yapım’ın yeni dizisi Rekabet’in hazırlıkları sürerken, dizinin başrol oyuncuları da belli oldu. ‘Aşk101’ dizisinin sevilen ikilisi Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, yeni sezonda ‘Rekabet’e girecekler. Sema Ergenekon’un yazdığı projeyi Ali Bilgin yönetecek. Yönetmen Ali Bilgin, duyurusu yapılan ‘Menajerimi Ara’ dizisini 3 bölüm çektikten sonra ‘Rekabet’ dizisinin hazırlıklarına başlayacak. Bir hukuk bürosunda yaşanan ve rekabetle beraber yürüyen bir aşkı anlatacak olan dizinin çekimleri her iki oyuncunun da ‘Aşk102’ çekimlerinin bitmesi bekleniyor. Dizinin diğer oyuncu kadrosunun oluşturulması için de çalışmalar devam ediyor.

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