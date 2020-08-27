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  3. Mandıra Filozofu filmiyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın YouTube filmi ‘Maskeler de Düşer' yayına girdi
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:30 | Son Güncelleme:

Mandıra Filozofu filmiyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın YouTube filmi ‘Maskeler de Düşer' yayına girdi

Mandıra Filozofu filmiyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın YouTube filmi ‘Maskeler de Düşer' yayına girdi

Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın YouTube filmi ‘'Maskeler de Düşer' yayına girdi.

Yapımda Müfit Can Saçıntı, Fulden Akyürek, Sami Aksu, Umut Oğuz, Ömer Duran, Okan Metin ve Sevilay Oğuz oynuyor. Filmin konusu ise şöyle; “Yusuf çocuğunun ameliyatı için usulsüz bir şekilde para kazanır. Hemen bir sevgili bulur. Karısını boşayıp yurtdışına kaçmayı planlar. Ancak korona salgını planları altüst eder.” 

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