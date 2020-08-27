27 Ağustos 2020 Perşembe 20:09 | Son Güncelleme:
Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!
Şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara döneceği konuşulan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden Çocuklar Duymasın dizisinde rol arkadaşı olan Vatan Şaşmaz'la ilgili paylaşım yaptı.
Bundan üç yıl önce öldürülen Şaşmaz’ı unutmayan Altuğ, sette beraber çekilmiş karelerini paylaştı. Altuğ fotoğrafın altına “Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum” notunu düştü.