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  3. Merve Özbey o yoruma sitem etti: Günahtır, yapmayın!

Merve Özbey o yoruma sitem etti: Günahtır, yapmayın!

Merve Özbey o yoruma sitem etti: Günahtır, yapmayın!

Geçtiğimiz günlerde kına gecesi düzenleyen ünlü şarkıcı Merve Özbey, kendisine gelen rahatsız edici yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile evlenecek olan Merve Özbey, geçtiğimiz akşam kına gecesi yapmış ve pek çok ünlü dostunu bu özel gecesinde ağırlamıştı. Kına gecesi çok konuşulan Özbey'e takipçilerinden rahatsız edici bir yorum geldi. Şarkıcıya bir takipçisinin “İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve! Otur da o gıdığına ağla” şeklinde yorum yapması Özbey'i üzdü.

'BU BENİM HÜR İRADEM'

Merve Özbey, en özel gecesinde yaşadığı mutluluğu bozmaya yönelik bu paylaşıma tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. İşte şarkıcının konuyla ilgili o sözleri:


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