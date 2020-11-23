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  • Menajerimi Ara'nın Ahsen'i önce kovuldu sonra hayatının teklifini aldı
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:16 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara'nın Ahsen'i önce kovuldu sonra hayatının teklifini aldı

Menajerimi Ara'nın Ahsen'i önce kovuldu sonra hayatının teklifini aldı

Star TV'nin Pazar akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin 13 bölümü geride kaldı. Yeni gününde başarılı performansı, iyi reytingleri ve izleyici desteği ile güçlü bir duruş sergileyen Menajerimi Ara dizisinin hikayesinde de önemli değişimler yaşandı. Ahsen Eroğlu koronaya yakalandı Menajerimi Ara'nın senaryosu değişti..

Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir’in koronavirüse yakalanması ile geçtiğimiz günlerde sıklıkla konuşulan dizinin hikayesinde Dicle karakteri, Ego Ajans’tan kovuldu… Dicle’nin büyük üzüntüsünü dindiren şey ise, Serkan’ın teklifi oldu.

Ekibe yeni katılan Serhat Teoman, Serkan isimli karaktere hayat veriyor. Oyuncu, Burak Tozkoparan gibi hikayeye sonradan katılarak etkili bir şekilde yer alan isimlerden birisi oldu.

Dicle’nin ajanstan kovulmasını fırsat bilen Serkan, Dicle’ye reddedemeyeceği bir teklifle geliyor. Onu etkilemek için ne güzel bir maaş, ne ev, ne de arabanın işe yaramayacağını bilen Serkan,onu tam kalbinden vuruyor.

Dicle’ye hemen menajer olarak işe başlaması teklifi yapan Serkan’ın sözleri 14. bölüm fragmanında yer aldı. Menajerimi Ara 14. bölüm ön izlemesi yayınlandı. 


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