Menajerimi Ara'nın Ahsen'i önce kovuldu sonra hayatının teklifini aldı

Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir’in koronavirüse yakalanması ile geçtiğimiz günlerde sıklıkla konuşulan dizinin hikayesinde Dicle karakteri, Ego Ajans’tan kovuldu… Dicle’nin büyük üzüntüsünü dindiren şey ise, Serkan’ın teklifi oldu.

Ekibe yeni katılan Serhat Teoman, Serkan isimli karaktere hayat veriyor. Oyuncu, Burak Tozkoparan gibi hikayeye sonradan katılarak etkili bir şekilde yer alan isimlerden birisi oldu.

Dicle’nin ajanstan kovulmasını fırsat bilen Serkan, Dicle’ye reddedemeyeceği bir teklifle geliyor. Onu etkilemek için ne güzel bir maaş, ne ev, ne de arabanın işe yaramayacağını bilen Serkan,onu tam kalbinden vuruyor.

Dicle’ye hemen menajer olarak işe başlaması teklifi yapan Serkan’ın sözleri 14. bölüm fragmanında yer aldı. Menajerimi Ara 14. bölüm ön izlemesi yayınlandı.



