Meltem Miraloğlu, oyunculuk teklifleri gelmeyince ABD'ye yerleşti

Hayat Devam Ediyor dizisinin final yapmasının ardından sinema filmlerinde rol alan Meltem Miraloğlu, artık oyunculuk teklifleri gelmeyince ABD'ye yerleşme kararı aldı. İngilizcesini geliştirdikten sonra üniversite eğitimi almak istediğini söyleyen Miraloğlu, OnurAkayMedya'dan Ülkü Gözen Stewart'a konuştu: "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz."

Estetik yaptırdığı iddialarına da açıklama getiren Meltem Miraloğlu, "Hiçbir yerimde dolgu, estetik yok. Ben doğduğumdan beri saçlarımı bile boyatmadım. Bir gün kendiliğinde beyazlayacak belki beyaz kalmasını da tercih edebilirim" dedi. Öte yandan ünlü oyuncu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ancak mutlulukları uzun sürmemişti.