Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın'ı ilk kez paylaştı! Ünlü oyuncudan romantik kutlama

Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın uzun bir süredir birliktelik yaşıyorlardı. Ancak güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından sevgilisinin yüzünün göründüğü hiçbir paylaşım yapmayarak dikkat çekiyordu. Nihayet beklenen o paylaşım Birkan'dan geldi ve sevgilisi Aras'ın doğum gününü de kutladığı bir paylaşım gerçekleşti.

39 yaşındaki güzel oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez yayınladı. Mutlu bir aşk yaşayan ünlü güzel, sevgilisinin doğum gününü de kutladığı romantik bir paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

ROMANTİK KUTLAMA



Melis Birkan, Moskova'da çekildikleri ve sevgilisini yanağından öptüğü fotoğraf karesini sosyal medya hesabından şu sözlerle servis etti:

Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim iyi ki doğdun Aras'ım...

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ilişkilerinin birinci yılını kutlayan Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın ile el ele pozlarını paylaşarak şu notu düşmüştü:

Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen.

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