Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol ve güzel eşi Mihre Çelikkol yeni yıla aşkla girdi

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve güzel eşi Mihre Çelikkol yeni yıl mutluluklarını sevenleri ile paylaştı.



Şu sıralar Demet Özdemir'in Zeynep'i canlandırdığı TV 8'in iddialı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol Mehdi karakterine hayat veriyor. Son dönemde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, hayranları tarafından yakından takip edilen bir isim olmayı sürdürüyor. Öyle ki, yakışıklı oyuncunun dizi hikayesi, dizi karakteri kadar özel hayatı da merak konusu oluyor. Durum böyle olunca da her paylaşımları takip edilen Çelikkol çiftinin son gönderileri olan yeni yıl paylaşımları da gözlerden kaçmıyor.

Yakışıklı oyuncu ve mimar eşinin sosyal medya hesabından yayınladıkları ve sevdikleri ile beraber verdikleri yılbaşı fotoğrafı yine çok beğenildi.

31 yaşındaki Mihre Çelikkol ile üç yıldır mutlu bir evliliği olan 38 yaşındaki başarılı oyuncunun Ali adında bir de oğulları bulunuyor. Sevilen oyuncunun eşi ile birlikte çekildikleri aşk dolu paylaşımları ise dikkatlerden kaçmayarak hayranları tarafından yine çok beğenildi.



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