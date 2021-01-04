Kaan Demirağ ile evlilik hazırlığında olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın hayali gerçek oluyor

Kaan Demirağ ile bir süredir beraber olan ve mutluluklarını önümüzdeki aylarda evlilik ile taçlandırmayı planlayan Aslışah Alkoçlar'ı ev telaşı sarmış durumda. Pandemi nedeniyle nikah tarihini öne çektikleri konuşulan çift, evlilik hazırlıklarını da hızlandırdı.

Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar evlilik sonrası oturmayı planladığı evi için Bursa'da bir mimarlık şirketi ile anlaştı. Yeni evinin çalışmalarının başladığı bilinen ünlü güzel, yeni yaşamının başlangıcı olacak yuvası için heyecan yaşıyor.

Öte yandan ünlü çiftten mutluluklarını gözler önüne serdikleri yeni paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Takipçileri tarafından çok beğenilen bu pozlarda Kaan Demirağ'ın Aslışah Alkoçlar'a aşk dolu bakışı dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

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