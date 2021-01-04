Cenk Eren Ajda Pekkan ile aşk yaşıyor haberlerine ateş püskürdü

Hakan Altun ile bir zamanlar adı anılan Ajda Pekkan'ın şimdiler de Cenk Eren ile yeni bir birlikteliğe yelken açtıkları konuşuluyor.

Ajda Pekkan ve Cenk Eren sevgililer mi? Yoksa bu bir iddia mı? Uzun bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiftin sosyal medya paylaşımları aşk dedikodularını kuvvetlendirirken ikilinin takipçileri sevgililer mi sorusunu yöneltmeye devam ediyor. Magazin dünyasında merak edilen bu aşk iddiasına ilişkin açıklama şarkıcı Cenk Eren'den geldi.

Ajda Pekkan ile paylaşımı sonrası Cenk Eren hakkında çıkan birliktelik iddialarına şu şekilde yanıtladı:

Ajda Pekkan adı öyle kolayca kullanabileceğiniz bir malzeme değil. Önce haddinizi bileceksiniz. Bu açıklamayı da sizi ciddiye aldığımdan değil Ajda Pekkan’a saygımdan yapıyorum. Onun dostu olabilmek büyük ayrıcalıktır. Bunun kıymetini de iyi bilirim

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