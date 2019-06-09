Mehmet Ali Erbil'in kızı iyi haberi verdi: Son günlerimiz

Sunuculuğunu yaptığı programın bitmesiyle beraber soluğu alışverişte alan Yasmin Erbil'e yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, " Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.