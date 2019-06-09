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09 Haziran 2019 Pazar 16:27 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 16:27

Mehmet Ali Erbil'in kızı iyi haberi verdi: Son günlerimiz

Mehmet Ali Erbil'in kızı iyi haberi verdi: Son günlerimiz

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Sunuculuğunu yaptığı programın bitmesiyle beraber soluğu alışverişte alan Yasmin Erbil'e yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, " Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

 

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