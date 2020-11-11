Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın bu hali şoke etti!

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar bu halini görenler gözlerine inanamadılar. Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Merve Dizdar önlüklü fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

34 yaşındaki Dizdar, önlüklü fotoğrafını ınstagram sayfasında "Yıl 1993. İlkokul birinci sınıf. Üzerimde “seneye de giyerim” (beş sene giydim) önlüğümle ilk gün heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum" notuyla paylaşmıştı.

İşte o paylaşım;

Dizdar yeni sezonda rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı takıntılı genç kız Gülben karakteriyle fırtınalar estiriyor.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Merve Dizdar Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

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MERVE DİZDAR EŞİ KİM?

Merve Dizdar, 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlendi.

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