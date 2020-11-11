Masumlar Apartmanı zirveyi kimseye bırakmıyor!

Salı akşamları TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisi reyting listelerinde zirveyi kimseye bırakmıyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting başarısı elde eden Masumlar Apartmanı yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. Dizide Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar başrolde oynuyor.

10 Kasım Salı akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları geldi. Masumlar Apartmanı, gücünü artırarak sürdürüyor. Adeta reytinglerde coştu demek yerinde olur… Hikayenin de çok iyi ilerlemesi ile izleyicilerin ilgisini hiç kaybetmemesi önemli bir gelişme.

Tüm gruplarda birinci olan dizi 10.6 ile 14.6 arasında reytingler elde ederek, bu sezonun en başarılı yapımı olduğunu bir kez daha kanıtladı. TRT1 dizisi bu kadar iyi performans gösterirken 6. sezonunu yaşayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yine çok iyi sonuçlar aldığını hatırlatmak lazım…

10 KASIM SALI 2020 REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SONUÇLARI

ABC REYTİNG SONUÇLARI