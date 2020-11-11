11 Kasım 2020 Çarşamba 14:43 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a olan ilginin son dönemde bir hayli arttığı görülüyor. TRT1 ekranında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizinin de bunda büyük bir katkısı var. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah pozlarıyla sosyal medyayı salladı...
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile kalpleri çalan güzel oyuncu oyunculuk performansıyla da dizi hayranlarının yeni gözdesi konumunda.
Sosyal medyada da aktif şekilde paylaşımlarda bulunan Abdullah, hem güzelliği hem de zarafeti ile gönülleri kazanmaya davam ediyor. Elle dergisine özel pozlar veren, doğanın içinde farklı stillerle iddiasını sergileyen oyuncu, hayranlarından da binlerce beğeni ve yorum aldı.
Masumlar Apartmanı'nda izleyici senaryoya müdahale etmek istiyor!
Oyunculuğu, sosyal medya paylaşımları, özel hayatı, aşkları ile gündemden düşmeyen Abdullah, her geçen gün hayran kitlesini de artırmaya devam ediyor.