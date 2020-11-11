Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah pozlarıyla sosyal medyayı salladı

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile kalpleri çalan güzel oyuncu oyunculuk performansıyla da dizi hayranlarının yeni gözdesi konumunda.

Sosyal medyada da aktif şekilde paylaşımlarda bulunan Abdullah, hem güzelliği hem de zarafeti ile gönülleri kazanmaya davam ediyor. Elle dergisine özel pozlar veren, doğanın içinde farklı stillerle iddiasını sergileyen oyuncu, hayranlarından da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Masumlar Apartmanı'nda izleyici senaryoya müdahale etmek istiyor!

Oyunculuğu, sosyal medya paylaşımları, özel hayatı, aşkları ile gündemden düşmeyen Abdullah, her geçen gün hayran kitlesini de artırmaya devam ediyor.

İşte o pozlar;