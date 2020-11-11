Masumlar Apartmanı'nda izleyici senaryoya müdahale etmek istiyor!

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerden tam not alıyor. Masumlar Apartmanı 9. bölümde Safiye’nin aşk konusundaki sınavının detayları ekrana yansıtıldı. İzleyicileri çok etkileyen bir sahne oldu. Ergenlik döneminde Safiye’nin de aşık olduğu ve mutluluğu tatmak adına fırsatı bulunduğunu gören izleyiciler bu duruma çok efkarlandı…

Yayınlanan son bölümde izleyiciler adeta dizinin senaryosuna müdahale etmek istediler. Safiye’nin küçüklük halinin de yansıdığı görüntülerde izleyiciler karakterin hiç bilinmeyen yönlerini de gördü. Safiye’ye çıkma teklif eden genç adamın aslında onun hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğunu da izleyiciler fark etti.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Safiye’yi güzel ve akıllı bulan genç adamın sözleri, bunların farkında olmadığını söylediğinde ise Safiye’nin yüzündeki gülümseme herkesin hoşuna gitti. Safiye, arkadaşlık teklifine çok sevindi ve iki gencin gönülleri birleşti. Ancak bunlar maziden güzel bir hatıra olarak Safiye’nin gönlünün bir köşesinde kaldı.

Gülben’in aşk konusundaki açtığı muhabbet sayesinde izleyiciler Safiye’nin mutlu anlar yaşadığı ergenlik dönemine gitme fırsatı buldu. Safiye’yi canlandıran genç oyuncu da izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada ise bu sahne ile ilgili birçok yorum paylaşıldı. İzleyiciler özellikle de Safiye’nin ilk aşkının diziye yeniden gelmesini, Safiye’nin yine ona aşık olmasını çok istiyor.



