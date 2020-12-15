Masumlar Apartmanı dizisine sürpriz oyuncu transferi! Naci'nin eşini canlandıracak

Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Salı akşamları TRT 1’de izleyici ile buluşan dizi bu yılın en popüler yapımları arasındaki yerini korurken senaryo genişlemeye, yeni karakterler de ortaya çıkmaya başladı.



NACİ'NİN EŞİNİ CANLANDIRACAK

Dizide Safiye’nin gençlik aşkı Naci’nin eşini Pervin Bağdat canlandıracak. Safiye’nin Naci’nin eşine tepkisinin nasıl olacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ağlatan Dans dizisinde canlandırdığı “Hülya” karakteri ile dikkat çeken Pelvin Bağdat’ın dizideki performansı şimdiden merak edilmeye başlandı.