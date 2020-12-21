MasterChef'de 21 Aralık eleme finalinin ilk adayı kim olacak? MasterChef Türkiye'de 4 finalist belli oldu

MasterChef’in son bölümünde Eray’ın elenmesi ile birlikte çeyrek finalistler belli olmuştu. MasterChef Türkiye'de 4 finalist belli oldu ve şefler yarışmacılara önlüklerini giydirecek. Peki eleme finalinin ilk adayı kim olacak? MasterChef’te ilk eleme adayı kim olacak? Hangi yarışmacı kaç puan alacak? En yüksek puanı kim alacak?



Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan MasterChef Türkiye’de eleme finaline giren ilk adayı belli oldu. 21 Aralık Pazartesi akşamı MasterChef 126. bölümde ilk dörde kalan yarışmacılar, isimleri yazılı ceketlerini giyecekler. Şefler, bu akşam yapılacak üç oyunda yarışmacılara on üzerinden puan verecek. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı, eleme finaline giren ilk eleme adayı olacak.



Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020’de bu akşam final dörtlüsü arasında inanılmaz mücadele yaşandı. MasterChef 2020’de Eray’ın veda etmesi sonrasında çeyrek finalistler Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül oldu. MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giyeceği 126. bölümde üç farklı oyun oynanacak. İlk oyunda değerli şef Rafet İnce programa konuk olarak katılacak ve yarışmacılar şefin özel tarifini hazırlamaya çalışacak. MasterChef 2020 jürisi üç oyunda yarışmacıları on üzerinde puan vererek değerlendirecek. En az puanı alan yarışmacı, eleme finaline giren ilk aday olacak.



MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI KİM OLACAK?

MasterChef’te final haftası başladı. Bu hafta, final dörtlüsü isimleri yazılı ceketleri giyecek. Yarışmacılar, her gün üç oyun oynayacak. Yapılacak yemekler için şefler on üzerinden puan verecek. Gecenin sonunda en az puanı alan yarışmacı eleme potasına girecek. Bu akşam, ilk oyunda Rafet İnce programın konuk şefi olacak ve yarışmacılardan imza tabağının hazırlanması istenecek. Heyecan dolu bölümde hangi yarışmacı kaç puan alacak? Yeni bölüm ile birlikte tüm gelişmeleri haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM BEŞİNCİ OLDU?

MasterChef 2020’de geçen hafta ilk beşe kalan isimler Eray, Barbaros, Emir, Serhat, Özgül olmuştu. Takım oyununun sona erdiği haftada yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına girdi. Pazar akşamı dörtlü eleme finaline Somer şefin imza tabağını en zayıf hazırlayan Eray, MasterChef Türkiye’ye beşinci olarak veda etti.