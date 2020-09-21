MasterChef yabancı yarışmacı Walison Fonseca nereli ve kaç yaşında? MasterChef 2020 yedek yarışmacısı Walison kimdir?

MasterChef'in 21 Eylül tarihli bölümünde yeni haftaya başlarken bir yedek yarışmacı daha ana kadroya katılıyor. Walison Fonseca yedeklerden yarışmaya geri dönüyor. MasterChef'in yabancı yarışmacısı olarak da anılan Walison final elemelerini geçemeyerek elenmişti. Geçtiğimiz haftanın elenen ismi olan Selin'in yerine bu hafta yedek yarışmacı Walison Fonseca rakipleriyle yarışmaya başlıyor.

MASTERCHEF WALISON FONSECA KİMDİR?

MasterChef Türkiye’nin yabancı yarışmacısı Walison Fonseca aslen Brezilyalı. 34 yaşında olan ve henüz 3 yıldır Türkiye’de olmasına rağmen Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşan Walison Fonseca, modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Fonseca, İtalyan modelleriyle ünlü Biscolata reklamında da oynamıştır.

Walison ana kadro elemelerini geçememiş ve sona doğru elenmişti.

MASTERCHEF WALISON EŞİ KİM?

Walison Fonseca’nın Türk eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu. Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılan ancak henüz aktif olmayan Youtube hesabı da bulunuyor. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti.