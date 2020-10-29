MasterChef takım dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Ekim MasterChef hangi takım kazandı?

MasterChef takım dokunulmazlığı 29 Ekim tarihli bölümde oynanıyor. Yarışmanın bu bölümünde kırmızı ve mavi takımlar kıyasıya rekabet ettiler. Çanakkale lezzetlerini en iyi yapan takım dokunulmazlığı elde edecek. Takım dokunulmazlığı oyununu kaybeden ise eleme adayı çıkaracak.

MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te 29 Ekim tarihli takım dokunulmazlığı oyununun kazananı mavi takım oldu. Çanakkale lezzetlerini en iyi yapan mavi takım açık ara farkla dokunulmazlığı kazandı.