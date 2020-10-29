29 Ekim 2020 Perşembe 22:57 | Son Güncelleme:
MasterChef takım dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Ekim MasterChef hangi takım kazandı?
MasterChef takım dokunulmazlığı 29 Ekim tarihli bölümde oynanıyor. Yarışmanın bu bölümünde kırmızı ve mavi takımlar Çanakkale'de yarıştılar. Çanakkale lezzetlerini en iyi yapan takım dokunulmazlığı alıyor. Takım dokunulmazlığı oyununu kaybeden takım, eleme adayı çıkaracak.
MasterChef takım dokunulmazlığı 29 Ekim tarihli bölümde oynanıyor. Yarışmanın bu bölümünde kırmızı ve mavi takımlar kıyasıya rekabet ettiler. Çanakkale lezzetlerini en iyi yapan takım dokunulmazlığı elde edecek. Takım dokunulmazlığı oyununu kaybeden ise eleme adayı çıkaracak.
MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te 29 Ekim tarihli takım dokunulmazlığı oyununun kazananı mavi takım oldu. Çanakkale lezzetlerini en iyi yapan mavi takım açık ara farkla dokunulmazlığı kazandı.